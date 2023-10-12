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Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли признался, что делал ставки на футбол

Виктория Кравченко
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Итальянский полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, что делал ставки на спортивные события. Ранее он был обвинен в этом.

По данным Corriere della Sera, 22-летний игрок решил сам сознаться в содеянном и надеется на смягчение наказания. При этом Фаджоли отметил, что никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых он играл.

Футболист заявил, что зависим от ставок и с юных лет играет в покер.

За возможное нарушение спортивного кодекса Фаджиоли грозит дисквалификация на срок до трех лет и более, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Фаджоли в сезоне-2023/24 сыграл за «Ювентус» 6 матчей в серии А и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
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7
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 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
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11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
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 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
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