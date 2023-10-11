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Футболист «Ювентуса» Фаджоли подозревается в нелегальных ставках

Ана Горшкова
Корреспондент
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Николо Фаджоли (слева).
Фото AFP

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 22-летний футболист находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах, что было подтверждено следователями, которые сверили доступы к его и многим другим профилям. Дело ведет прокуратура Турина.

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) также в курсе происходящего: соответствующий доклад был направлен адвокатами Фаджоли 30 августа. Прокурор Джузеппе Чине внимательно следит за развитием расследования.

За возможное нарушение спортивного кодекса Фаджиоли грозит дисквалификация на срок до трех лет и более, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Фаджоли в сезоне-2023/24 сыграл за «Ювентус» 6 матчей в серии А и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Gazzetta dello Sport
ФК Ювентус
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