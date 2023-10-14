Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и игрок «Астон Виллы» Николо Дзаньоло признались полиции, что нелегально играли в азартные игры, сообщает La Repubblica.

По данным источника, на допросе 12 октября футболисты рассказали, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбол. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы.

Информируется, что в рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты. Оба футболиста отрицают, что разговаривали с полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли о ставках на футбол.

Ранее стало известно, что Тонали пройдет курс терапии от лудомании.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок. 22-летний футболист признался, что делал ставки на футбол.

14 октября появился список всех игроков, которые делали ставки на футбольные матчи.