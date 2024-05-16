Сын Станковича поборется за путевку в серию А
22-летний Филип Станкович, сын Деяна Станковча, который возглавит «Спартак», сыграет сегодня за «Сампдорию» в стыковом матче предварительного раунда плей-офф серии В.
Команда Андреа Пирло, за которую Филип выступает в амплуа голкипера, встретится в гостях с «Палермо». Победитель этого выйдет в полуфинал, состоящий из двух матчей, против «Венеции», которую возглавляет Паоло Ваноли.
Права на Филипа принадлежат «Интеру», где выступал его отец, а этот сезон голкипер проводит в «Сампдории» в аренде, имеющей право выкупа.
При этом младший брат Филипа — Александр, которому 18 лет — выступает за «Интер» U19 на позиции опорного полузащитника, он капитан команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|35
|19
|6
|10
|65-39
|63
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|35
|15
|8
|12
|53-40
|53
|
9
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53-46
|51
|
10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33-32
|50
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32-52
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11