Полузащитник «Ромы» Диавара может продолжить карьеру в «Валенсии»

Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара может покинуть команду, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 24-летний гвинеец не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью. Сообщается, что футболистом интересуется «Валенсия», которая хочет арендовать футболиста.

Amadou #Diawara could leave #ASRoma in January: the midfielder is not in #Mourinho's plans and has received a bid by #Valencia, which want to sign him on loan. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 15, 2022

В сезоне-2021/22 Диавара провел 8 матчей за «Рому», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.