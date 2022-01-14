Аллегри прокомментировал ситуацию с контрактом Дибала

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Пауло Дибала. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

«За контракты и переговоры отвечает клуб. Это не зависит от меня. Но я вырастил Дибала, он был ребенком, когда приехал в «Ювентус». Теперь у него больше опыта. Это экстраординарный футболист.

В первой части сезона он столкнулся с травмами. Все ждут от него большего в плане голов и качества игры", — цитирует специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.