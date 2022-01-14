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Сегодня, 21:38

Аллегри прокомментировал ситуацию с контрактом Дибала

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Пауло Дибала. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

«За контракты и переговоры отвечает клуб. Это не зависит от меня. Но я вырастил Дибала, он был ребенком, когда приехал в «Ювентус». Теперь у него больше опыта. Это экстраординарный футболист.

В первой части сезона он столкнулся с травмами. Все ждут от него большего в плане голов и качества игры", — цитирует специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Пауло Дибала
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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Неделя

Бонуччи пропустит минимум три матча «Ювентуса» из-за травмы
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
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22.12 22:45
Наполи – Специя
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