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Сегодня, 16:56

Погба подтвердил переход в «Ювентус»

Руслан Минаев
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Полузащитник Поль Погба подтвердил переход в «Ювентус». Об этом 29-летний француз сообщил в своей соцсети.

В видеоролике, снятом в частном самолете, Погба сидит в черно-белом спортивном костюме, произнося по-итальянски: «Скоро увидимся».

Сообщалось, что 9 июля полузащитник пройдет медосмотр в туринском клубе.

В данный момент Погба является свободным агентом, его предыдущей командой был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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