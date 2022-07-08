Погба подтвердил переход в «Ювентус»

Полузащитник Поль Погба подтвердил переход в «Ювентус». Об этом 29-летний француз сообщил в своей соцсети.

В видеоролике, снятом в частном самолете, Погба сидит в черно-белом спортивном костюме, произнося по-итальянски: «Скоро увидимся».

Сообщалось, что 9 июля полузащитник пройдет медосмотр в туринском клубе.

В данный момент Погба является свободным агентом, его предыдущей командой был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».