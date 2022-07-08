Погба подтвердил переход в «Ювентус»
Полузащитник Поль Погба подтвердил переход в «Ювентус». Об этом 29-летний француз сообщил в своей соцсети.
В видеоролике, снятом в частном самолете, Погба сидит в черно-белом спортивном костюме, произнося по-итальянски: «Скоро увидимся».
Сообщалось, что 9 июля полузащитник пройдет медосмотр в туринском клубе.
В данный момент Погба является свободным агентом, его предыдущей командой был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0
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5
|Лацио
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6
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9
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
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|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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