«Ювентус» объявил о подписании контракта с Ди Марией

«Ювентус» объявил о подписании контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает пресс-служба клуба.

К туринцам 34-летний аргентинец присоединился на правах свободного агента после того, как у хавбека закончилось соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что футболист подпишет с «Юве» контракт на 1 год.

В прошедшем сезоне Ди Мария забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.