Ди Мария пройдет медосмотр в «Ювентусе» 8 июля, Погба — 9-го
Полузащитник Анхель Ди Мария пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ювентусом» в пятницу, 8 июля, сообщает Tuttosport.
Отмечается, что 34-летний аргентинец подпишет соглашение сроком на 1 год. На следующий день назначен медосмотр хавбека Поля Погба, который подпишет четырехлетний контракт с туринским клубом.
В прошедшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Погба один мяч и 9 результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед».
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15
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|0
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|0
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|0
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17
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|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
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