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Ди Мария пройдет медосмотр в «Ювентусе» 8 июля, Погба — 9-го

Руслан Минаев
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Полузащитник Анхель Ди Мария пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ювентусом» в пятницу, 8 июля, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что 34-летний аргентинец подпишет соглашение сроком на 1 год. На следующий день назначен медосмотр хавбека Поля Погба, который подпишет четырехлетний контракт с туринским клубом.

В прошедшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Погба один мяч и 9 результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Анхель Ди Мария
Поль Погба
ФК Ювентус
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