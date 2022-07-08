«Фиорентина» сообщила о прилете Йовича во Флоренцию

Форвард «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину».

Итальянский клуб опубликовал фото с 24-летним сербом, который прибыл во Флоренцию для подписания контракта. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет соглашение по схеме «2+1».

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.