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Полузащитник «Лиона» Ауар попросил своих агентов обеспечить ему переход в «Милан»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар попросил своих агентов обеспечить ему переход в «Милан», сообщает итальянского издания Calciomercato.

По данным источника, несмотря на множество потенциальных претендентов, включая «Рому» и «Реал Бетис», 24-летний футболист выбрал «Милан» в качестве своего следующего места назначения.

Контракт Ауара истекает в конце сезона-2022/23, а это значит, что француз может присоединиться к команде летом в качестве свободного агента или за меньшую плату в январе.

В текущем сезоне Ауар сыграл за «Лион» 8 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Calciomercato

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1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
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