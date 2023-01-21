«Наполи» без Хвичи обыграл «Салернитану»

«Наполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Салернитану» со счетом 2:0.

Отличились Джованни Ди Лоренцо и Виктор Осимхен. Полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия пропускал встречу из-за болезни.

После этого матча «Наполи» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Салернитана» с 18 очками — на 16-й строчке.