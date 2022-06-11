Полузащитник «Лилля» Санчеш перейдет в «Милан» за 18 миллионов евро

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш перейдет в «Милан» за 18 миллионов евро, сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

По информации источника, 24-летний португалец подпишет с итальянским клубом четырехлетний контракт на 4 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Отмечается, что клубам осталось лишь согласовать бонусы.

В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.