CAS смягчил трансферный бан «Специи» и разрешил клубу регистрировать новых игроков

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Специи» на смягчение трансферного бана, сообщает сайт CAS.

Год назад ФИФА запретила итальянской команде регистрировать новых игроков на четыре трансферных окна из-за правонарушений, связанных с переходами молодых игроков младше 18 лет. Теперь «Специи» разрешили приобретать футболистов в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне «Специя» заняла 15-е место в серии А и сохранила прописку в элитном дивизионе.