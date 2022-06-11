Шкриньяр хочет перейти из «Интера» в «ПСЖ»

«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Сам 27-летний словак заинтересован в переходе в клуб из Парижа, сообщает RMC Sport.

Миланский клуб отверг первое предложение парижан в размере 50 миллионов евро. «Интер» хочет получить за защитника 80 миллионов, но готов вести диалог.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.