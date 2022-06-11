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Шкриньяр хочет перейти из «Интера» в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Сам 27-летний словак заинтересован в переходе в клуб из Парижа, сообщает RMC Sport.

Миланский клуб отверг первое предложение парижан в размере 50 миллионов евро. «Интер» хочет получить за защитника 80 миллионов, но готов вести диалог.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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20.05 21:45
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
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 0 : 1
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Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
 0 : 0
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Интер

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Николо Барелла

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