Полузащитник «Интера» Барелла отреагировал на первый гол в этом сезоне серии А

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал свой дебютный гол в сезоне серии А. Футболист отметился в матче с «Наполи» (3:0).

«Благодарен всем коллегам по команде, которые поддерживали меня в непростой момент — у меня не получалось на поле, все шло не так. Поэтому этот гол я хочу посвятит именно им, а также моей семье, моей супруге и дочерям», — цитирует Бареллу fcinter1908.it.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками — на пятой строчке.