Моуринью похвалил игроков «Ромы» за игру с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью доволен победой над «Сассуоло» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Они доверяли мне. Сегодня была очень важная, упорная и заслуженная победа, даже когда мы проигрывали со счетом 1:0, моя команда по-прежнему была лучшей на поле. Вот почему я рад за игроков и за всех наших болельщиков», — цитирует Моуринью сайт команды.

После 14 туров «Рома» занимает 4-е место в серии А с 24 очками. Лидирует в чемпионате Италии «Интер» (35 очков).