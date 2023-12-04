Лаутаро Мартинес прокомментировал крупную победу «Интера» над «Наполи»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на победу команды в матче 14-го тура серии А с «Наполи» (3:0).

«Мы возвращаемся домой с тремя очками, очень важными для нас. Отличная команда, мы все работаем вместе и никогда не выпячиваем себя индивидуально», — написал в социальных сетях аргентинец.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками — на пятой строчке.