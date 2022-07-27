Рэмзи об уходе из «Ювентуса»: «Хочу сосредоточиться на положительных моментах»

Полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал расторжение контракта с «Ювентусом».

«Я хочу сосредоточиться на положительных моментах. В целом мне понравилось время в Турине. Я так благодарен болельщикам и всем, кто так страстно поддерживал меня за эти три года. Спасибо. Я никогда не забуду этот опыт. Удачи, друзья. Большое спасибо», — написал Рэмзи на своей странице в соцсети.

26 июля «Ювентус» расторг контракт с 31-летним валлийцем.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду Рэмзи забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.