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Полузащитник «Фиорентины» Пульгар перейдет во «Фламенго». Им интересовался ЦСКА

Хавбек «Фиорентины» Пульгар подпишет контракт с «Фламенго»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар перейдет во «Фламенго», сообщает Sportitalia. Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

28-летним чилийцем интересовались ЦСКА и «Сампдория».

Контракт Пульгара с «фиалками» истекает в июне 2023 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 8 матчей и отдал 1 результативную передачу. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в аренде в «Галатасарае».

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