Полузащитник «Фиорентины» Пульгар перейдет во «Фламенго». Им интересовался ЦСКА
Хавбек «Фиорентины» Пульгар подпишет контракт с «Фламенго»
Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар перейдет во «Фламенго», сообщает Sportitalia. Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.
28-летним чилийцем интересовались ЦСКА и «Сампдория».
Контракт Пульгара с «фиалками» истекает в июне 2023 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 8 матчей и отдал 1 результативную передачу. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в аренде в «Галатасарае».
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18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Специя – Эмполи
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