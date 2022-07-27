Полузащитник «Фиорентины» Пульгар перейдет во «Фламенго». Им интересовался ЦСКА

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар перейдет во «Фламенго», сообщает Sportitalia. Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро.

28-летним чилийцем интересовались ЦСКА и «Сампдория».

Контракт Пульгара с «фиалками» истекает в июне 2023 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 8 матчей и отдал 1 результативную передачу. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в аренде в «Галатасарае».