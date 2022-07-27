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Сегодня, 20:21

Капелло двумя словам описал карьеру Кокорина

Руслан Минаев
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о карьере российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Нереализованный талант», — ответил Капелло на вопрос, какими словами можно описать карьеру Кокорина. «Он способен на большее», — добавил итальянский тренер.

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-27-fabio-kapello-dvumya-slovami-opisal-vsyu-karyeru-aleksandra-kokorina
Александр Кокорин
Фабио Капелло
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