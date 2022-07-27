Капелло двумя словам описал карьеру Кокорина

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о карьере российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Нереализованный талант», — ответил Капелло на вопрос, какими словами можно описать карьеру Кокорина. «Он способен на большее», — добавил итальянский тренер.

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.