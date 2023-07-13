Погба отклонил предложение «Аль-Иттихада»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отказался переходить в Саудовскую Аравию, сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 30-летнему французу трехлетний контракт, по которому он мог заработать 100 миллионов евро, но Погба отклонил предложение. После этого саудовский клуб переключился на полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо.
Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.
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4
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|0
|0
|0
|0
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5
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6
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9
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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|0
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13
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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