«Интер» объявил о возвращении голкипера Ди Дженнаро

Итальянский вратарь Раффаэле Ди Дженнаро подписал контракт с «Интером», сообщает официальный сайт клуба.

29-летний голкипер является воспитанником «нерадзурри». Он покинул клуб в 2019 году, не проведя за основную команду ни одной встречи. После этого Ди Дженнаро выступал за «Катандзару», «Пескару» и «Губбио».

В прошедшем сезоне вратарь провел 30 матчей в третьем итальянском дивизионе, пропустил 17 мячей и 19 раз отстоял на ноль.