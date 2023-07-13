Хендерсон и Фабиньо близки к переходу в клубы из Саудовской Аравии
Полузащитники «Ливерпуля» Фабиньо и Джордан Хендерсон близки к переходу в клубы из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.
По информации источника, за Фабиньо «Аль-Иттихад» готов предложить 47 миллионов евро. В прошедшем сезоне 29-летний бразилец провел 49 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Хендерсон может перейти в «Аль-Иттифак» за 11,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов платить 33-летнему англичанину в 4 раза больше, чем «Ливерпуль».
В сезоне-2022/23 Хендерсон сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись 3 голевыми передачами.
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|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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