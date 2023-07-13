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Сегодня, 14:29

Хендерсон и Фабиньо близки к переходу в клубы из Саудовской Аравии

Мария Гусева
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Джордан Хендерсон.
Фото Global Look Press

Полузащитники «Ливерпуля» Фабиньо и Джордан Хендерсон близки к переходу в клубы из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

По информации источника, за Фабиньо «Аль-Иттихад» готов предложить 47 миллионов евро. В прошедшем сезоне 29-летний бразилец провел 49 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Хендерсон может перейти в «Аль-Иттифак» за 11,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов платить 33-летнему англичанину в 4 раза больше, чем «Ливерпуль».

В сезоне-2022/23 Хендерсон сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись 3 голевыми передачами.

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Джордан Хендерсон
Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
Футбол
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