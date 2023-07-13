Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР.

Лидером рейтинга стал грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. 22-летнего игрока оценили в 85 миллионов евро. В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Вторую строчку занял украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик — 50 миллионов евро. Третьим стал его соотечественник, защитник «Арсенала» Александр Зинченко (42 миллиона евро).

Самым дорогим среди российских футболистов стал полузащитник «Монако» Александр Головин. 27-летний игрок расположился на четвертой строчке рейтинга, его оценили в 28 миллионов евро.