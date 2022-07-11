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Погба обратился к болельщикам после перехода в «Ювентус»

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Полузащитник Поль Погба обратился к болельщикам после возвращения в «Ювентус».

«Как вы видите, я вернулся, и я очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле — вместе с вами», — приводит слова Погба пресс-служба клуба.

«Ювентус» объявил о возращении Погба сегодня, 11 июля. 29-летний француз подписал контракт с клубом на четыре года.

Полузащитник выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. 9 августа 2016-го он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://twitter.com/juventusfcen/status/1546453085094137858
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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