Погба обратился к болельщикам после перехода в «Ювентус»

Полузащитник Поль Погба обратился к болельщикам после возвращения в «Ювентус».

«Как вы видите, я вернулся, и я очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле — вместе с вами», — приводит слова Погба пресс-служба клуба.

«Ювентус» объявил о возращении Погба сегодня, 11 июля. 29-летний француз подписал контракт с клубом на четыре года.

Полузащитник выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. 9 августа 2016-го он перешел в «Манчестер Юнайтед».