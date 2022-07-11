Полузащитник «Милана» Кастильехо перейдет в «Валенсию»
Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо в ближайшее время перейдет в «Валенсию», пишет инсайдер Фабрицио Романо.
На трансфере игрока настаивает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, который ранее играл за «Милан» и тренировал команду.
Кастильехо уже согласовал с «Валенсией» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года.
«Милан» приобретал Кастильехо у «Вильярреала» летом 2018 года за 21,3 миллиона евро. Отметается, что сейчас клуб готов отпустить игрока бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет 6 миллионов евро в год до уплаты налогов.
За «россонери» испанец провел 113 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
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|Наполи
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|0
|0
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|0
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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