Полузащитник «Милана» Кастильехо перейдет в «Валенсию»

Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо в ближайшее время перейдет в «Валенсию», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

На трансфере игрока настаивает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, который ранее играл за «Милан» и тренировал команду.

Кастильехо уже согласовал с «Валенсией» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года.

«Милан» приобретал Кастильехо у «Вильярреала» летом 2018 года за 21,3 миллиона евро. Отметается, что сейчас клуб готов отпустить игрока бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет 6 миллионов евро в год до уплаты налогов.

За «россонери» испанец провел 113 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.