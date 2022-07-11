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Сегодня, 16:32

Полузащитник «Милана» Кастильехо перейдет в «Валенсию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо в ближайшее время перейдет в «Валенсию», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

На трансфере игрока настаивает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, который ранее играл за «Милан» и тренировал команду.

Кастильехо уже согласовал с «Валенсией» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года.

«Милан» приобретал Кастильехо у «Вильярреала» летом 2018 года за 21,3 миллиона евро. Отметается, что сейчас клуб готов отпустить игрока бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет 6 миллионов евро в год до уплаты налогов.

За «россонери» испанец провел 113 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Дженнаро Гаттузо
Самуэль Кастильехо
ФК Валенсия
ФК Милан
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