Погба выбрал игровой номер в «Ювентусе»

Стал известен игровой номер, под которым за «Ювентус» будет выступать Поль Погба.

Полузащитник выбрал 10-й номер.

«Ювентус» объявил о возращении Погба сегодня, 11 июля. 29-летний француз подписал контракт с клубом на четыре года.

Полузащитник выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. 9 августа 2016-го он перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Он покинул клуб 30 июня 2022 года в качестве свободного агента.