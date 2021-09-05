Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своем Twitter высказался о смерти игрока молодежной команды «Ювентуса» Брайана Додьена, который умер от рака в возрасте 17 лет.

«Печальная новость. Все мои мысли и молитвы с твоими близкими. Непросто терять любимого человека. Я тебя никогда не забуду, ты боролся и был сильным. Прощай, мой маленький друг. Покойся с миром, Брайан. Тебя будет не хватать», — написал Погба.

Мальчик болел раком с 12 лет. Погба, будучи игроком «Ювентуса», в 2015 году посвятил гол Додьену, надев футболку с надписью: «Брайан, я с тобой». Спустя три года игрок смог вернуться в футбол, он выступал за «Ювентус» U15. Сегодня, 5 сентября, стало известно о смерти парня.