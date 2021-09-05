Дибала хочет получать зарплату на уровне Де Лигта

«Ювентус» столкнулся с проблемой в переговорах относительно нового контракта с нападающим Пауло Дибала. 27-летний аргентинец запросил высокую новую зарплату, сообщает Corriere dello Sport.

Дибала хочет получать не меньше, чем партнер по команде, защитник Маттейс де Лигт. Ежегодный оклад голландца составляет 8 миллионов евро, но с учетом бонусов это сумма может вырасти до 12 млн.

В минувшем сезоне Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года.