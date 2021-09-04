Скончался игрок юношеской команды «Ювентуса»
Скончался футболист юношеской команды «Ювентуса» Брайан Додьен. У мальчика обнаружили рак в возрасте 12 лет.
В 2015 году бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: «Брайан, я с тобой». В 2019 году юноша победил рак и вернулся на поле, выступая за команду «Ювентуса» U15.
4 сентября 2021 года стало известно, что Брайан скончался.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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