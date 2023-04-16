Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:14

Побега рассказал, почему «Милану» не удалось обыграть «Болонью»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Милана» Томмасо Побега рассказал, почему команда проиграла в матче серии А против «Болоньи» (1:1).

«Команда делает все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу. Мы должны работать и готовиться еще лучше. Все игроки хорошо тренируются, прикладывают максимум усилий. Мы хотели показать, что концепция не меняется, даже при таком количестве изменений в составе. Очень жаль, нам не хватало точности», — цитирует Побегу DAZN.

«Болонья» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 44 очка за 30 туров. «Милан» находится на 4-м месте с 53 очками.

18 апреля «Милан» сыграет против «Наполи» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Милан
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индзаги о поражении от «Монцы»: «Мы разочарованы и злы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
13
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
 0 : 3
15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 - : -
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 - : -
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
16.04 21:45
Рома – Удинезе
 - : -
17.04 21:45
Фиорентина – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 20 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости