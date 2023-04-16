Побега рассказал, почему «Милану» не удалось обыграть «Болонью»

Полузащитник «Милана» Томмасо Побега рассказал, почему команда проиграла в матче серии А против «Болоньи» (1:1).

«Команда делает все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу. Мы должны работать и готовиться еще лучше. Все игроки хорошо тренируются, прикладывают максимум усилий. Мы хотели показать, что концепция не меняется, даже при таком количестве изменений в составе. Очень жаль, нам не хватало точности», — цитирует Побегу DAZN.

«Болонья» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 44 очка за 30 туров. «Милан» находится на 4-м месте с 53 очками.

18 апреля «Милан» сыграет против «Наполи» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.