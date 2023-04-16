Индзаги о поражении от «Монцы»: «Мы разочарованы и злы»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (0:1).

«Команда провела хороший первый тайм, где мы заслужили преимущество, во втором тайме мы нервничали. Такой матч — это копия игр с «Фиорентиной» и «Салернитаной». Мы разочарованы и злы, это неправда, что мы думаем только о Кубке Италии и Лиге чемпионов. Команда знает, насколько важным был этот матч. Команда чувствует, что нам нужны очки. Мы не были на своем уровне с начала 2023 года. Полгода мы показывали лучшую атаку, сейчас мы менее решительны», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей. У клуба 1 ничья и 4 поражений. Команда Симоне Индзаги занимает пятое место в турнирной таблице (51 очко).