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Пирло назвал планы на первый сезон в качестве тренера «Ювентуса»

02:47
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после ничьей с «Интером» в Кубке Италии (0:0) отметил, что доволен результатами команды в этом сезоне. Также он признался, что уже думает о следующей игре.

— Я надеялся, что как дебютанту, удастся реализовать план — выиграть Суперкубок, выйти в финал Кубка Италиии и в 1/8 финала Лиги чемпионов, — цитирует Rai1 Пирло. — Во время карьеры игрока было проще, все закончивалось после матча. В качестве тренера, вы должны думать о следующей игре немедленно, думать за 30 разных голов. Но мы еще ничего не достигли, теперь будем отдыхать и готовиться к субботнему матчу.

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