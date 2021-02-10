Президент «Ювентуса» оскорбил Конте после матча Кубка Италии

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (0:0) оскорбил главного тренера миланской команды Антонио Конте. ТВ-камеры засняли, как глава туринского клуба говорит тренеру: «Да заткнись, придурок».

Позже выяснилось, что Конте также оскорблял руководство «Ювентуса», показывая им средний палец на пути в раздевалку после первого тайма.