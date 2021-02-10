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Конте ответил на оскорбления президента «Ювентуса»

03:07
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча Кубка Италии с «Ювентусом» ответил на оскорбления туринского клуба Андреа Аньелли. ТВ-камеры засняли, как глава туринцев говорит тренеру: «Да заткнись, придурок».

— Я считаю, что им следует быть более вежливыми, на мой взгляд, — цитирует Football Italia Конте. — Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает.

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