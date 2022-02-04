Пиоли рассказал, что Ибрагимович пропустит матч «Милана» с «Интером»

Главный тренер «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матч 24-го тура серии А с «Интером».

«У нас не будет ни Златана, ни Анте, Томори проделал хорошую работу, думаю, завтра он будет в заявке, хотя может выйти на поле не с первых минут. Оливье Жиру — значимый игрок для нас, и он готов сыграть.

Жаль, что не будет Ибрагимовича. Мы во многом прибавили благодаря ему, но теперь мы должны показать себя с сильной стороны и без него. Мы должны обладать силой воли, особенно в трудные моменты», — цитирует Пиоли Football Italia,

Ранее сообщалось, что 40-летний футболист испытывает болевые ощущения в ахилловом сухожилии.

Матч «Интер» — «Милан» состоится завтра, 5 февраля. Начало — в 20.00 (мск).