«Рома» готова расстаться с Дзаньоло за 40 миллионов евро

«Рома» готова рассмотреть вариант с продажей нападающего Николо Дзаньоло за 40 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 22-летним итальянцем интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм». Ранее в «Роме» сообщали, что Дзаньоло может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло провел 26 матчей за «Рому», на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 33 миллиона евро.