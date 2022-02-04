Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио».

В список попал нападающий Александр Кокорин. Последний раз россиянин выходил на поле 10-го января в матче 21-го тура серии А против «Торино» (0:4) и сыграл 17 минут.

Матч «Фиорентина» — «Лацио» пройдет в субботу, 5 февраля, начало — в 22:45 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 Кокорин провел за клуб из Флоренции шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.