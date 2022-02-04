Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»
«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио».
В список попал нападающий Александр Кокорин. Последний раз россиянин выходил на поле 10-го января в матче 21-го тура серии А против «Торино» (0:4) и сыграл 17 минут.
Матч «Фиорентина» — «Лацио» пройдет в субботу, 5 февраля, начало — в 22:45 по московскому времени.
В сезоне-2021/22 Кокорин провел за клуб из Флоренции шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|53
|
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|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
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|12
|7
|3
|44-26
|43
|
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|
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|
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|36
|
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|36
|
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|23
|9
|6
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|
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|Болонья
|22
|8
|3
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|29-37
|27
|
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|Специя
|23
|7
|4
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|25
|
15
|Удинезе
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|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
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|Дженоа
|23
|1
|10
|12
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|13
|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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