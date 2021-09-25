Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пиоли: «Мы играли хорошо, но не великолепно»

19:45
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:1).

«Отличная победа. Мы играли хорошо, но не великолепно, и то, что мы добились нужного результата, говорит о силе нашего характера.

У нас молодая команда. Мы не должны зазнаваться, но то, что игроки чувствуют способность выдержать определенное давление и победить в любом матче, — это правильно.

Важная характеристика Даниэля Мальдини — у него есть талант. Он техничен, хорошо читает игру, но ему следует быстрее и интенсивнее избавляться от опеки. Но в будущем он способен приносить результат и может лишь прибавить», — цитирует Пиоли Football Italia.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Перерыв

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Быстров: «Если попадают в пятку — это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен на жопу падать моментально»
Экс-спортивный директор «Тамбова» — об обысках: «Какая-то чушь! Кому-то это все выгодно»
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд