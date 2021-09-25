Пиоли: «Мы играли хорошо, но не великолепно»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:1).
«Отличная победа. Мы играли хорошо, но не великолепно, и то, что мы добились нужного результата, говорит о силе нашего характера.
У нас молодая команда. Мы не должны зазнаваться, но то, что игроки чувствуют способность выдержать определенное давление и победить в любом матче, — это правильно.
Важная характеристика Даниэля Мальдини — у него есть талант. Он техничен, хорошо читает игру, но ему следует быстрее и интенсивнее избавляться от опеки. Но в будущем он способен приносить результат и может лишь прибавить», — цитирует Пиоли Football Italia.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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