Пиоли: «Мы играли хорошо, но не великолепно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:1).

«Отличная победа. Мы играли хорошо, но не великолепно, и то, что мы добились нужного результата, говорит о силе нашего характера.

У нас молодая команда. Мы не должны зазнаваться, но то, что игроки чувствуют способность выдержать определенное давление и победить в любом матче, — это правильно.

Важная характеристика Даниэля Мальдини — у него есть талант. Он техничен, хорошо читает игру, но ему следует быстрее и интенсивнее избавляться от опеки. Но в будущем он способен приносить результат и может лишь прибавить», — цитирует Пиоли Football Italia.