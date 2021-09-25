Гол 19-летнего Мальдини помог «Милану» переиграть «Специю»
«Милан» одолел «Специю» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Миланцы на выезде переиграли соперника со счетом 2:1.
Счет в матче открыл 19-летний нападающий Даниэль Мальдини, который является сыном легенды красно-черных Паоло Мальдини.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Специя» — «Милан» — 1:2 (0:0)
Голы: Мальдини, 48 (0:1). Верде, 80 (1:1). Диас, 86 (1:2).
«Специя»: Зут, Сала (Феррер, 65), Амиан, Христов, Николау, Бастони, Бурабия, Маджоре (Верде, 65), Гьяси (Стрелец, 79), Нзола, Антист (Манай, 65).
«Милан»: Меньян, Романьоли, Томори, Эрнандес, Калюлю (Калабрия, 72), Кессье (Диас, 82), Тонали, Мальдини (Беннасер, 59), Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Леан, 46), Салемакерс.
Предупреждения: Сала, 25. Мальдини, 58. Николау, 89. Эрнандес, 90.
Судья: Манганьелло (Италия).
25 сентября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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