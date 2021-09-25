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Гол 19-летнего Мальдини помог «Милану» переиграть «Специю»

17:54
25 сентября. «Специя» — «Милан» — 1:2. Фото ФК «Милан».
25 сентября. «Специя» — «Милан» — 1:2. Фото ФК «Милан».
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«Милан» одолел «Специю» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Миланцы на выезде переиграли соперника со счетом 2:1.

Счет в матче открыл 19-летний нападающий Даниэль Мальдини, который является сыном легенды красно-черных Паоло Мальдини.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Специя» — «Милан» — 1:2 (0:0)

Голы: Мальдини, 48 (0:1). Верде, 80 (1:1). Диас, 86 (1:2).

«Специя»: Зут, Сала (Феррер, 65), Амиан, Христов, Николау, Бастони, Бурабия, Маджоре (Верде, 65), Гьяси (Стрелец, 79), Нзола, Антист (Манай, 65).

«Милан»: Меньян, Романьоли, Томори, Эрнандес, Калюлю (Калабрия, 72), Кессье (Диас, 82), Тонали, Мальдини (Беннасер, 59), Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Леан, 46), Салемакерс.

Предупреждения: Сала, 25. Мальдини, 58. Николау, 89. Эрнандес, 90.

Судья: Манганьелло (Италия).

25 сентября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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