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Сегодня, 10:42

Первый тренер Миранчука уверен, что хавбек соответствует уровню чемпионата Италии

Руслан Минаев
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука поделился мнением об игре хавбека в матче против «Кремонезе» (2:2).

Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.

«Миранчук прибавляет от игры к игре, ведь в «Торино» к нему есть доверие. Алексей — тот футболист, который может не только забить, но и организовать атаку команды. У него это буквально заложено. Пусть продолжает отдавать и забивать. Желаю ему только удачи!

Приятно видеть, как наши российские футболисты прогрессируют в Европе, тем более в серии А. Рад за Миранчука в «Торино» и за Головина в «Монако». Это огромный плюс нашему футболу. Видно, как наши футболисты стараются, чтобы попасть в элитные клубы Европы. А Саша и Алексей доказали, что они соответствуют уровням таких европейских лиг, как лига 1 и серия А», — цитирует Воронкова Sport24.

«Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.

Миранчук является лидером клуба по системе «гол+пас», имея 7 (4 гола и 3 передачи) очков.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
ФК Торино
серия А
1
0
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 Рома 23 13 5 5 30-19 44
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 Милан 23 13 5 5 39-30 44
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 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
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 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
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 Специя 23 4 7 12 19-39 19
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 Верона 23 4 5 14 20-34 17
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 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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Сассуоло – Наполи
 0 : 2
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18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
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 1 : 1
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Салернитана – Лацио
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19.02 20:00
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 0 : 2
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