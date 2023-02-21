«Рома» выиграла 4 домашних матча подряд без пропущенных голов в серии А впервые с 2014 года

«Рома» дома обыграла «Верону» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, римляне выиграли 4 домашних матча в серии А без пропущенных голов впервые с ноября 2014 года. Тогда команда под руководством Руди Гарсии продлила серию до 6 встреч.

В этом сезоне «Рома» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Интеру» (47) и «Наполи» (62).