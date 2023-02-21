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Сегодня, 16:29

«Интер» пока не ведет переговоры о выкупе Лукаку у «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб пока не ведет переговоры о выкупе форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Мы не ведем переговоры с агентами Лукаку о его будущем. Мы хотим, чтобы он сосредоточился на работе. Он прогрессирует и очень нам поможет», — цитирует функционера в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ писали, что «нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 29-летним форвардом «Челси», который выступает за итальянский клуб на правах аренды. Бельгиец тоже хочет остаться в миланском клубе.

В нынешнем сезоне серии А Лукаку провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Контракт форварда «Челси» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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