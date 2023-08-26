Переводчик Азмуна высказался о переходе нападающего в «Рому»

Бако Почоев, переводчик нападающего Сердара Азмуна, высказался о переходе иранского футболиста в «Рому».

«Была информация про «Зенит», но так получилось, что он перешёл в «Рому». Азмуну было бы интересно работать с Сергеем Богдановичем, тем более они работали вместе и ему комфортно с ним. Но «Рома» более оперативно договорилась о трансфере. В переходе Азмуна в «Рому» Моуриньо лично был заинтересован, Сердар хотел работать с Жозе. Он сам лично звонил ему, приглашал, хотел видеть в команде, был заинтересован в трансфере. Советовался ли Азмун с Шомуродовым перед переходом? Честно, я не знаю, но думаю, что нет», — приводит слова Почоева Metaratings.ru.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В минувшем сезоне форвард провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.