Гаджиев прокомментировал трансфер Азмуна в «Рому»

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал трансфер Сердара Азмуна в «Рому».

«Для Азмуна переход в «Рому» — это хорошо, потому что на него есть спрос. «Рома» — серьезный клуб. Заслужил ли он приглашение в такой клуб? Сложно сказать. Приглашение не делают просто так. Руководство анализирует достаточно большую группу игроков. Проводится очень серьезная работа», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В минувшем сезоне форвард провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.