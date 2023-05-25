Переход полузащитника «Айнтрахта» Камады в «Милан» под вопросом
Переход полузащитника «Айнтрахта» Дайчи Камады в «Милан» находится под вопросом, сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка практически согласована, но итальянский клуб еще не принял окончательного решения, поскольку самым предпочтительным вариантом для «россонери» остается хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик, переговоры по трансферу которого также продолжаются.
В сезоне-2022/23 Камада забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. 26-летний японец покинет немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
3
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
10
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|
11
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|
12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|
13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|- : -
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6