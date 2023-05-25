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Сегодня, 10:36

Переход полузащитника «Айнтрахта» Камады в «Милан» под вопросом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Переход полузащитника «Айнтрахта» Дайчи Камады в «Милан» находится под вопросом, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка практически согласована, но итальянский клуб еще не принял окончательного решения, поскольку самым предпочтительным вариантом для «россонери» остается хавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик, переговоры по трансферу которого также продолжаются.

В сезоне-2022/23 Камада забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. 26-летний японец покинет немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
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 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
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 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
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 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
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 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
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 Специя 36 6 13 17 30-56 31
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 Верона 36 7 9 20 29-55 30
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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