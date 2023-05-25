Чалханоглу подтвердил, что скоро продлит контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу подтвердил, что скоро продлит контракт с клубом.

«Не секрет, что я счастлив в «Интере», у меня здесь все было хорошо с первого дня. Я чувствую себя живым, когда вижу, как нас поддерживают фанаты. Если говорить о контракте, то мы уже все согласовали и очень близки к официальному заключению, я буду счастлив продолжать воплощать свои мечты в жизнь в этом клубе», — приводит Sky Sports слова Чалханоглу.

Чалханоглу выступает за «Интер» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 46 матчах за команду во всех турнирах.

Нынешний контракт 29-летнего турка с командой действует до конца июня 2024 года.