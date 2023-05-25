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Сегодня, 09:35

Бастони подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с «Интером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о возможном продлении контракта с командой.

«Я чувствую себя очень хорошо здесь, в «Интере», я на одной волне с клубом. Думаю, мы продолжим вместе, новая сделка близка», — приводит слова Бастони журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний защитник подпишет новый контракт до 2028 года. Действующее соглашение защитника с «нерадзурри» рассчитано до конца следующего сезона.

Бастони выступает за «Интер» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 43 матчах за миланцев во всех турнирах, отличившись шестью результативными передачами.

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 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
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 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
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 Торино 36 13 11 12 38-40 50
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 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
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 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
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 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
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 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
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 Специя 36 6 13 17 30-56 31
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