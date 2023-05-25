Бастони подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с «Интером»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о возможном продлении контракта с командой.

«Я чувствую себя очень хорошо здесь, в «Интере», я на одной волне с клубом. Думаю, мы продолжим вместе, новая сделка близка», — приводит слова Бастони журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний защитник подпишет новый контракт до 2028 года. Действующее соглашение защитника с «нерадзурри» рассчитано до конца следующего сезона.

Бастони выступает за «Интер» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 43 матчах за миланцев во всех турнирах, отличившись шестью результативными передачами.