«РБ Спорт»: Переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания игрока

Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» сорвался, утверждает «РБ Спорт». По данным источника, футболист отказался от трансфера.

«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр. В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», — рассказала журналист из Кипра Эйрини Спиропулу.

Ранее «СЭ» сообщал, что переговоры между представителями игрока и «Арисом» были на финальной стадии.

С января 2021 года Кокорин принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.