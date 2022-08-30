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Сегодня, 15:29

«РБ Спорт»: Переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания игрока

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» сорвался, утверждает «РБ Спорт». По данным источника, футболист отказался от трансфера.

«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр. В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», — рассказала журналист из Кипра Эйрини Спиропулу.

Ранее «СЭ» сообщал, что переговоры между представителями игрока и «Арисом» были на финальной стадии.

С января 2021 года Кокорин принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/istochnik-transfer-kokorina-sorvalsya-on-ne-priletel-na-kipr/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
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 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
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 Торино 3 2 1 0 4-2 7
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 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
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 Рома 3 2 1 0 3-1 7
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 Интер 3 2 0 1 6-4 6
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 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
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 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
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 Специя 3 1 1 1 3-5 4
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 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
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 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
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 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
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 - : -
30.08 21:45
Рома – Монца
 - : -
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Интер – Кремонезе
 - : -
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Эмполи – Верона
 - : -
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 - : -
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Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
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